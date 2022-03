Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, quella di ieri per la Juve è una batosta epocale, di quelle che resteranno nelle memoria, aggravata dal fatto che il Villarreal si è confermato la squadra meno spagnola delle spagnole e ha giocato una partita speculativa, all’italiana. Ha vinto con tre gol su tre tiri in porta, di cui due su rigore.