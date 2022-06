Gianni Visnadi, su Calciomercato.com, parla così di De Ligt e Di Maria, situazioni caldissime in casa Juve: "Per aspettare Di Maria, la Juventus ha ingoiato più di un rospo, finendo per sottostare al volere del giocatore (1 solo anno di contratto) e ai suoi tempi (preferiva il Barcellona) rischiando almeno un paio di volte anche la rottura. Alla fine Di Maria arriva e la Juventus può ben dire di aver “vinto” la partita. Nel caso De Ligt, il club sembra finito in un vicolo cieco, ostaggio di un giocatore che non vuole rinnovare il contratto in scadenza fra due anni, che guadagna tantissimo e che quando è stato acquistato rappresentava la certezza del futuro, dopo i senatori. Da cosa accadrà nelle prossime settimane si capirà qual è ancora l’appeal del club bianconero nel calcio europeo e in particolare su di un 23enne in carriera, a oggi tutt’altro che consacrato ma che invece s’è lamentato pubblicamente di quanto la Juventus gli ha dato nei suoi anni italiani. Questione di risultati e progetto, ovviamente non di denaro".