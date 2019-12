Giancarlo Padovan, su Calciomercato.com, è tornato a parlare della Juventus. Asserendo che, nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse rinunciare al tridente, a quel punto i bianconeri potrebbero seriamente rischiare di perdere: "​Se Sarri rinuncia al tridente “puro”, inserendo Bernardeschi al posto di Dybala (l’argentino dovrebbe giocare da punta, affiancando Ronaldo, con l’esclusione di Higuain), la Juve avrà un uomo in meno in campo, come accaduto a Roma, proprio contro la Lazio, quando Bentancur fu costretto ad uscire e subentrò lo spaesato Emre Can - le sue parole -. E’ vero che avere un vento eccessivo che soffia nelle vele può rivelarsi controproducente, ma che la Lazio sia spesso, per una ragione o per l’altra, l’avversario peggiore che la Juve deve affrontare è un fatto incontrovertibile. Nel precedente di tre settimane fa molto ha contribuito anche l’espulsione di Cuadrado che, non avendo giocato a Genova perché squalificato, potrebbe rientrare, magari usando maggiore attenzione negli interventi da ultimo uomo".