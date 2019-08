L'editorialista de La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti, ha parlato di un limite di Sarri, che potrebbe non passare inosservato: "Parole non banali (quelle sugli esuberi, ndr), frutto di un carattere forte, poco incline alla diplomazia, con tutti i rischi del caso perché non è facile, specialmente per chi è appena arrivato, gestire tanti campioni in campo e fuori. E nel calcio di oggi «gestire» spesso è importante come «allenare», se non di più, perché molti campioni sono piccole aziende, con i rispettivi procuratori che soffiano alle spalle. Ecco perché, ricordando le sue difficoltà a Napoli quando limitava al minimo il turnover, irritando De Laurentiis, la sfida ancora più difficile per Sarri sarà quella di tenere unito lo spogliatoio".