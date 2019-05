Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Mi meraviglierebbe se Sarri scegliesse la Juventus perché arriverebbe dopo otto scudetti consecutivi, quando tutti vorranno la Champions League. Anche per lui è una scelta delicata perché ai primi errori, magari non dovesse vincere lo scudetto, i tifosi gli ricorderebbero subito dei fatturati e della sua napoletanità".