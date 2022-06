Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha detto la sua su Andrea Pirlo come nuovo allenatore del Karagumruk. Ecco alcuni estratti della sua analisi: "Sono stato uno dei grandi avversatori di Andrea Pirlo. Non lo consideravo un allenatore degno di guidare la Juventus e, in fondo, non lo consideravo neppure un allenatore [...]. Detto che, secondo me, Agnelli ha sbagliato e Sarri, detentore di un consistente contratto, andava confermato, il ricorso a Pirlo è stata una scommessa senza senso [...]. Con mia grande sorpresa, ai primi di giugno Andrea, devo dire con molta umiltà e altrettanto coraggio, ha accettato la proposta del Fatih Karagumruk, società turca che, l'anno scorso, ha finito il campionato all'ottavo posto sotto la guida di un altro italiano, Francesco Farioli".

E ancora: "Curioso, ma ammirevole che Pirlo cominci la carriera di allenatore non prima, ma dopo la Juventus. Di solito, anche per ex calciatori importanti come lui, succede il contrario: prima la gavetta e poi, se le si meritano, le grandi squadre. Pirlo non meritava la Juve, ma di certo ha tutto il diritto di fare l'allenatore. Senza, però, i giannizzeri che parlavano di lui come di un predestinato, un formidabile ex giocatore pronto a riversare tutto il suo genio in panchina e sul campo di allenamento. Invece, come tutti sanno, fare il giocatore è un mestiere e fare l’allenatore è un altro. Pirlo non so ancora come sarà, ma il fatto che riparta dalla Turchia, quindi da un campionato duro e teoricamente minore, è testimonianza di umiltà e di intelligenza. Buona fortuna, dunque. Anche se il viaggio Torino-Istanbul è stato fatto al contrario".