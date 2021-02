Il giornalista Paolo Tomaselli è intervenuto ai microfoni della trasmissione radio Tutti Convocati per parlare di Juventus e Pirlo: "La sostituzione di CR7? Il linguaggio del giocatore Pirlo potrebbe essere come quello di Zidane che convinse Ronaldo a gestirsi, forse lo sta portando a prendere atto di alcune scelte in maniera più naturale. La crescita della Juve? Non so se in Europa questa squadra sia ancora troppo fragile in mezzo al campo, c'è troppa differenza se gioca uno rispetto all'altro, si è vista la differenza con Arthur e Bentancur".