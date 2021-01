Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianfranco Teotino ha affrontato oggi dalle colonne della rosea il tema superlega e l'incontro tra Perez e Agnelli: "Sappiamo che uno dei suoi più convinti sostenitori è il presidente del Real Madrid Perez e forse non è un caso che l’altolà di Fifa e Uefa sia arrivato proprio 48 ore dopo un lungo incontro a Torino fra Florentino e Andrea Agnelli, che non è solo il patron della Juventus, ma anche il presidente dell’Eca, Associazione dei club europei, il cui peso continua a crescere anche a livello Uefa. Proprio Agnelli, alcuni giorni fa, in un articolo sul magazine de Linkiesta a proposito dell’impatto della pandemia sul pianeta calcio e della necessità di cominciare a costruire un futuro diverso, aveva puntato il dito proprio contro la Fifa e le confederazioni continentali, non più terze parti indipendenti, ma ad un

tempo «regolatori, organizzatori, broker e distributori del prodotto», invocando una nuova governance del sistema. Recentemente Agnelli non si è mai espresso esplicitamente a favore della Superlega, ma ha ripetutamente sottolineato la necessità di reperire risorse aggiuntive attraverso nuove iniziative e nuovi format, in grado anche di risvegliare l’interesse un po’ sopito delle più giovani generazioni. Temi che restano ineludibili e sui quali evidentemente le posizioni ai vertici del calcio internazionale sono molto distanti".