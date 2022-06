"Riflettendo su ciò che gli sta capitando - e combina - sono giunto alla conclusione che, oltre a essere il più abile del momento, Marotta ha anche un discreto culo". Questo il pensiero espresso da Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport, con un chiaro riferimento all'affare con il Chelsea per il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku. Se l'ex dirigente della Juve è "bravo e fortunato", gli altri sono "sconcertanti", aggiunge il direttore del quotidiano, che poi prosegue: "Giusto ieri l'agente (di pulizia etica) Giovanni Branchini spiegava che il principale problema del calcio non è chi i soldi li incassa bensì chi li spende male, malissimo". E dunque se un tempo "i ricchi scemi eravamo noi", oggi "non lo siamo più semplicemente perché abbiamo smesso di essere ricchi". Occorrerebbe però smettere di nascondersi dietro l'alibi della povertà, ricordando che "Inter e Milan - ad esempio - hanno vinto tutto anche contro avversari più forti".