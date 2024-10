Le parole di Massimoa Tmw Radio:- "Sono stati fatti degli acquisti sopra le righe, secondo me. Koopmeiners non aveva richieste e gli hanno dato 60 mln all'Atalanta. Nico Gonzalez che si facesse spesso male lo dice la storia, valutarlo 36 mln vuol dire ipervalutarlo. Per me non mi sembra una Juventus da vertice. A Milik hanno sbagliato l'intervento e a oggi non si sa quando tornerà. Se si ferma Vlahovic, chi hai come punta? Sei una squadra che giochi in Champions. Le altre in Europa hanno almeno 3 giocatori in quel ruolo. Douglas Louiz hanno speso quasi 50 mln, mi domando: hai mandato via Manna che ha preso McTominay, che ha un passo proprio diverso. E' più forte direi. Quest'anno hai fatto una campagna acquisti onerosa, ma sei alla Juve. Oggi mi è stato detto che quando c'era Allegri, dopo 7 vittorie consecutive, vincevano 3-0 una partita e hanno preso al 90° il 3-1. Nello spogliatoio è successo l'inferno. Questo è la Juve. Giuntoli forse non ha capito, non è che è vero che per un pari non è la fine del mondo. Sei alla Juve, devi vincere. Giuntoli deve chiedersi: ha distribuito bene la sua ricchezza sul mercato? Perchè la sua Juve deve vincere".