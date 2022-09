Leoè intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com dopo l'ultimo, facendo qualche parallelo tra lae la"Ha vinto anche a casa sua, in Olanda. Tra mille complicazioni, safety car, soste e bla bla bla. Profeta in patria. Arancia Meccanica in pista e sugli spalti. Nulla da obiettare"."La Ferrari diè come la Juve di, per citare due ex amici. Vedo un grande potenziale inespresso. A Maranello come alla Continassa".