Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni,ha detto la sua anche sullavista nella sfida contro il. Ecco le sue parole: "E' chiaro che la Juve si trova in un discorso complesso e complicato. Secondo me è stato più un merito del Napoli, che è riuscito a mettere in evidenza le difficoltà della Juve. Purtroppo la Juve è stata colpita da molti infortuni, non è una scusa ma è un'interpretazione che va fatta perchè la vera Juve non l'abbiamo mai vista, poi sono emersi i fattori extra campo. Il Napoli ha capito anche come assorbire la pressione e ora l'allenatore sta lavorando sull'approccio mentale e sul non subire la pressione. La Juve ora ha troppi problemi e questo fa sì che la squadra non riesca a pensare solo a quello che accade in campo. La Juve dei 9 scudetti aveva uomini prima di calciatori e ora non ce ne sono più".