Inizia così l'analisi di Repubblica, che prosegue: "Non può essere solo colpa di Ronaldo che non c'è, perché squadra, società e allenatore non vedevano l'ora di ricominciare una vita senza di lui, senza i suoi egoismi e quello snobismo che ormai Cristiano sfacciatamente ostentava, trasudando scarsa stima per tutto ciò che lo circondava. Però può essere che i gol di Ronaldo abbiano mascherato un declino che adesso la Juve si sente precipitare addosso quasi senza saperlo gestire". Un'analisi dal titolo: "Juve, una svolta giovane ma senza identità. Allegri ha perso il filo", che segnala da dove devono ripartire i bianconeri.