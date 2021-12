"​Il debutto dicome uomo mercato della Juve non è stato felice. Nella scorsa estate la campagna acquisti dei bianconeri è stata insoddisfacente, tante scelte hanno lasciato dubbi: la lunga e sofferta trattativa per Locatelli, la decisione sbagliata di puntare su Kean... Non è facile fare mercato senza avere grandi disponibilità economiche, ma da un dirigente che è cresciuto lavorando su profili meno conosciuti ci aspettavamo qualche intuizione, ma finora non si è vista.". Questo il commento di Stefano Agresti per calciomercato.com.