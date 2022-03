Il commento del giornalista Andrea Di Caro, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, sulle speranze scudetto della Juventus: "Allegri è arrivato al quindicesimo risultato utile, continua la sua scalata in classifica e rimpiange amaramente l’inizio balbettante visto che dalla quinta giornata in poi ha fatto più punti di tutti. Finche però la matematica non certificherà che non può vincere, la Juve resterà una candidata. Sarebbe una rimonta clamorosa, ma non impossibile".