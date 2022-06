Intervenuto nel corso di un evento a Ripe San Ginesio (Macerata), Fabio Caressa ha detto la sua sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "La stagione bianconera è stata caratterizzata da alcuni errori. Forse il suo DNA si è perso di vista con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e probabilmente anche con l'arrivo di Sarri. Ora la società è tornata indietro, d'altronde il gioco non è stato nemmeno spettacolare. Allegri vede e conosce il calcio, non ha trovato lo stesso gruppo che aveva gli anni scorsi e ora secondo me modificherà qualcosa a livello tecnico ma anche tattico".