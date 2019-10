Da Calciomercato.com, ecco il commento del direttore Stefano Agresti. Quest'oggi si concentra sulla Juventus, che ieri ha battuto 3-0 il Bayer Leverkusen, salendo a quota 4 punti nel girone di Champions League. Il match è stato a senso unico, i bianconeri hanno vinto con merito, sfruttando gli errori dei tedeschi, che nel secondo tempo si sono sciolti. E' stata una vittoria da "grande squadra di Allegri". Ma ora in panchina c'è Sarri, dall'ex guida del Napoli tutti si aspettano di più dal punto di vista del gioco. Per questo motivo il successo di ieri merita un 5 in pagella.