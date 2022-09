Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabioha detto la sua anche sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "Ho una soluzione per i problemi della, quella usata dal. Nel Milanha restituito il dna, la Juve ha un disperato bisogno di Alessandro, di un uomo che incarni in sé serietà, praticità, tranquillità, rispetto ed educazione, lo stile Juventus che si è disperso negli ultimi anni in maniera incomprensibile. Allegri ha commesso degli errori, così come i giocatori. La Juventus gioca male ma non è la squadra che vuole il tecnico. Adesso il gioco è brutto e perdente. Allegri non riesce a trasmettere ciò che vuole, è rimasto solo Bonucci dei senatori e questo manca tanto".