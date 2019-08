Come ha scritto Giancarlo Padovan su Calciomercato.com, la Juve a Parma rischia di non essere ancora all'altezza della sua fama. Sarri sta continuando a lavorare, ma tra polmonite e oggettive difficoltà d'inizio anno, la situazione non è facile. Soluzione? Giocare alla Allegri. "Detto che per dirimere l'ultima questione saranno fondamentali sia la società (attraverso Nedved e Paratici), sia il nucleo storico della squadra (Chiellini, Bonucci, Buffon, Khedira, Pjanic), la Juve di Parma e quella che affronterà il Napoli sarà, per forza di cose, un gruppo a metà strada tra Allegri e Sarri. Anzi, penso proprio, che senza un tempo naturale di acquisizione dei concetti di base della nuova guida tecnica, l'unica speranza per i bianconeri sia di vincere giocando come l'anno scorso, cioé non troppo bene", le sue parole.