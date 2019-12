A Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha commentato così il passaggio di Haalnd al Borussia Dortmund: "Il giocatore in prospettiva è molto forte, ma sono molto attendista sul giudizio. Vediamo, perché un anno fa, più o meno di questi tempi, anche Vinicius veniva descritto come un giovane fenomeno. Se, e sottolineo se, la Juventus si è fatta superare dal Borussia, c'è da fare qualche riflessione. Marotta e Paratici erano una coppia ben assortita, uno completava l'altro. Insieme contavano 3, separati contano 1 a testa. Se Marotta è considerato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, è normale sentire il peso del suo addio. Se manca a qualcuno nella Juventus , significa che la sua posizione non è stata coperta a dovere".