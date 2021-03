Tutto su Nicolò Fagioli. Nelle difficoltà del centrocampo, la Juve cerca una soluzione per il futuro e il presente. Ed ecco che il ventenne talento bianconero può avere la sua occasione. Forse non dal primo minuto, ma sicuramente quella più di rilievo. I tifosi sperano con tutte le loro forze che Pirlo dia fiducia a Fagioli, che già ha stupito tutti. Per ora ha giocato contro la Spal in Coppa Italia e 20' in campionato contro il Crotone. E stasera? Può esserci spazio per lui, ma...



Ma, come sottolinea Tuttosport, "Pirlo lo sta gestendo. Non è certo un allenatore che tarpa le ali ai giovani e la storia di questa stagione è lì a testimoniarlo, il fatto che stia dosando Fagioli fa parte di un percorso che Pirlo ha in mente per lui".