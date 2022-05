Anche l'ex ct della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha voluto commentare quanto accaduto ieri sera tra Juve ed Inter e lo ha fatto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Si è inoltre soffermato sull'eccessivo nervosismo che si è verificato tra le due panchine e che ha portato all'espulsione di Allegri.



'Ecco, qui vorrei aprire una parentesi: anche se la partita è importante, certe scene non si possono vedere. Ci vogliono sempre educazione e rispetto. Invece l’arbitro ha fatto una fatica tremenda per tenere a bada tutti, anche quelli della panchina. Non si fa così"