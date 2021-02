"Rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora la prossima arbitro io". Parole e musica - ed è proprio il caso di dirlo - di Francesca Michielin. La giovane cantante, tifosissima bianconera, ha visto come sempre il match in diretta della Juventus. E attraverso il suo profilo Twitter ha voluto commentare in questo modo l'arbitraggio. E voi? Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso...