Le parole di Boboalla Gazzetta dello Sport:DYBALA - "Lautaro resta, Dybala è in attesa: anche di una cessione, oltre che dell’accordo sull’ingaggio. Chi cederebbe all'Inter? Dipende anche da quanto ognuno dei due accetterebbe di stare in panchina. Ma potendo scegliere, io l’esperienza di Dzeko la tengo sempre, soprattutto pensando alla Champions: perché questo è l’anno in cui l’Inter in Europa deve pensare di potersela giocare con tutti".