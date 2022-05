Il tecnico della Juventus Primavera Andrea Bonatti ha commentato dopo la gara contro l'Empoli la prestazione di Fabio Miretti contro il Venezia. Le sue parole:



MIRETTI - ​"Io penso che abbia fatto molto bene ma ci sono persone più competenti di me per riconoscerglielo. Io ho visto qualcosa, penso sia positivo perchè da l'esempio ma non si deve correre il rischio di buttarsi troppo dentro l'esempio perchè ognuno ha il suo percorso. Non tutti faranno la stessa cosa. Poi capitano le occasioni, è stato un chiaro segnale della società di esempio tangibile di progetto societario per i giovani".