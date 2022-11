"Danilo è l’anima di questa piccola rinascita della Juventus. Non è un caso che i risultati siano cambiati in campionato da quanto è stato riconosciuto come leader emotivo della squadra. Ha dimostrato in campo di essere un leader riconosciuto, tra l’altro con un po’ di DNA internazionale in sé, che è un po’ il DNA della Juventus. Kostic è stato il migliore dell’ultima giornata di campionato. Lo ricordavo così, è sempre stato un’ala offensiva, non un terzino. Avete notato quanti cross di Kostic vanno a buon fine rispetto ad alcuni suoi colleghi di reparto: questa cosa è indicativa, vuol dire che rischia la giocata che è talmente bella che arriva ai compagni". Così ha parlato Fabio, commentando la situazione della Juventus e il suo rendimento dagli studi di Sky Sport.