Il commento di Giancarloa Sky Sport:​"Chiesa è in grado di dribblare l'uomo. Non solo uno ma può anche dribblare anche due avversari. Non c'è bisogno di strategie complesse con questi giocatori, tutto ciò che è richiesto è il giusto tempismo e lo spazio. Spetta all'allenatore utilizzare questo potenziale campione in Chiesa. Ma Chiesa deve essere utilizzato in modo efficace: la mente deve essere sgombra e il suo talento deve essere liberato sul campo."