Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, difende Sarri: "Tutti i tifosi della Juve se la prendono con Sarri e le sue scelte, e sono commenti feriti di chi è convinto che la Juve sia più forte della Lazio. Ma sono commenti sbagliati, per due motivi. Commenti di chi non riconosce lo spettacolo della Lazio e del suo calcio, bello. E che ha battuto la Juve 2 volte in 10 giorni..."