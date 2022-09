Xavier, sul Corriere dello Sport, commenta così la situazione di Allegri.Allegri ha molte cose da farsi perdonare, la squadra più di lui. Bonucci dixit: «Non possiamo giocare in questa maniera: scarichi mentalmente, senza aggressività e cattiveria. Lo diciamo da inizio anno: serve qualcosa in più, la Juve non può permettersi di vivere sulle montagne russe come da un paio di anni. E smettiamola di trovare alibi e scuse, bisogna ritrovare la voglia di lottare, di arrivare primi sulle seconde palle e di vincere i contrasti». Più chiaro di così, il capitano non poteva essere.Tredici infortunati in soli due mesi, con il picco Pogba, per Allegri sono un ombrello sufficiente a renderlo impermeabile alle critiche, ma c’è un limite a tutto. La Juve esce dal tunnel se si sveglia; se fa la Juve; se corre almeno tanto quanto gli avversari e non si spegne dopo venticinque, massimo trenta minuti, rinculando inopinatamente davanti al suo portiere; se Di Maria non pensa al Qatar, ma al Monza.