L'ex centravanti Simone Tiribocchi, a DAZN, ha commentato il fallo di Milenkovic su Rrahmani che ha permesso al Napoli di passare in vantaggio nella partita poi vinta 2-0 sul campo della Fiorentina: "Sono quelle situazioni in cui possiamo parlarci per 10 giorni oppure appellarci al regolamento e dire che è rigore. E' vero che la palla sarebbe passata lo stesso, ma Rrahmani si stava smarcando e Milenkovic commette una ingenuità".

Sono giorni delicati riguardo agli episodi arbitrali e i rigori dubbi, dopo le polemiche seguite a Juve-Inter di ieri.