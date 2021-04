"​Può darsi che tra i compiti di un dirigente ci siano anche quelli di prendersi responsabilità che non gli appartengono, ma alla Juventus sta accadendo troppo spesso, soprattutto per questioni spinose: prima Agnelli aveva scaricato su Marotta la questione biglietti agli ultras, ora scarica su Paratici la responsabilità del caso Suarez. Possibile che venga lasciata carta bianca totale ai dirigenti? La deposizione di Agnelli sul caso Suarez ci lascia molto perplessi e merita 4 in pagella". Il commento di Stefano Agresti su calciomercato.com.