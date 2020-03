L'attoreè intervenuto in diretta nella nostra pagina Instagram ( QUI ) per parlare di Juve e non solo: "Non sarebbe un problema interrompere tutto e riprendere la prossima stagione, in questo momento è l'ultimo dei problemi. Con il taglio degli stipendi, la Juve ha dato un bel messaggio al calcio: i giocatori si sono dimostrati uomini perché non è mai facile rinunciare alle proprie cose; dal punto di vista societario è stata una bella dimostrazione di forza".- "Sarri è super criticato ma ancora in lotta per tutto, e nonostante tutto si è dimostrato professionista adattandosi ai giocatori che ha, pur portando un'idea di gioco sua. Non è facile assimilarla in poco tempo, soprattutto sel la squadra ha sempre giocato in un modo.. Guardiola? Secondo me non verrà alla Juve, il nostro Pep noi ce l'abbiamo in casa: magari è Andrea Pirlo. Se la Juve dovesse cambiare allenatore virerebbe su un profilo da Juve come Zidane o Simone Inzaghi. Anche se io vorrei Gasperini, mi fa impazzire: ha un gioco europeo e fisico, ricorda molto Lippi. Il profilo perfetto sarebbe Klopp. Allegri è un allenatore che ho adorato, nel gestire la squadra è tra i migliori al mondo.- "Io venderei Pjanic, Khedira per un fattore anagrafico, uno tra Ramsey e Rabiot facendo una buona plusvalenza, il Pipita, a malincuore, se si riesce a fare una plusvalenza, e De Sciglio. Credo che andranno via anche Douglas Costa e Bernardeschi; penso che venga fatta una mini rivoluzione. Dobbiamo anche ricordarci che il prossimo anno tornerà Demiral, che è da considerare come un nuovo acquisto. Parlando di fantacalcio,. Jorginho? Sta facendo bene, ma non è un giocatore che mi fa impazzire.- ". La Juve dopo aver vinto la Champions ha venduto Vialli, Ravanelli e gli altri artefici di quella squadra, iniziando un nuovo corso con giocatori come Zidane e Vieri. Il massimo della forza della rosa è stata quella del periodo Calciopoli: hanno mandato in Serie B una squadra della quale facevano parte quasi tutti i giocatori della finale Mondiale Italia-Francia. Hanno provato a devastarci, ma dopo due o tre stagioni abbiamo riprogrammato tutto e ora sono 9 anni che dominiamo in Italia. Allora forse il problema non è la Juve che paga gli arbitri, ma gli altri che non sanno lavorare.