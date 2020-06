Gaetano Castrovilli secondo Sky Sport è il colpo ideale per il centrocampo della Juventus. Classe '97, profilo che piace molto ai bianconeri che quando si tratta di un giovane, italiano e forte sono sempre in prima fila. A differenza di Federico Chiesa, però, per il quale il presidente della Fiorentina Commisso ha aperto alla cessione, su Castrovilli ha alzato un muro spiegando che non ha nessuna intenzione di cederlo nonostante tante big si siano messe sulle sue tracce.