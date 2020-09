1









Alla fine, saluterà. Com'era previsto e com'è giusto che sia. Sami Khedira lascia la Juventus ed è solo questione di giorni per l'ufficialità. Il centrocampista tedesco è stato avvertito sin dal primo giorno di ritiro: non sarebbe rientrato nei piani del nuovo allenatore. E proprio Andrea Pirlo, così come fatto con Gonzalo Higuain, è andato personalmente a parlargli per spiegare la situazione e la visione del club nei suoi confronti.



UN MESE DOPO - Settimana dopo settimana, nonostante l'iniziale riluttanza dell'ex Real, la Juve ha tessuto la tela dell'addio. Decisiva, la proposta di rescissione consensuale con una buonuscita vicina ai 3 milioni di euro. Lentamente, la posizione di Khedira si è ammorbidita: dalla richiesta iniziale di 6 milioni di euro, si è passati definitivamente alle condizioni concordate in questi giorni. Lunedì arriverà, con ogni probabilità, l'addio tanto sospirato. E potranno spalancarsi le porte del mercato anche per Sami: la Premier lo stuzzica...