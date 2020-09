Sembrava tutto vero, e invece era solo un fake. Nonostante quanto riportato da vari organi di stampa, anche attendibili, il Codacons non ha denunciato la Juventus chiedendone la retrocessione in Serie B qualora fosse stata comprovata la responsabilità nell'esame 'farsa' di Luis Suarez. A trarre tutti in inganno ci ha pensato un comunicato circolato sui social: "Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l'esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la F.IG.C. sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A", le parole attribuite al 'presidente' dell'associazione in difesa dei consumatori Marco Donzelli. Ovviamente, una volta registrato il fake, i commenti sono stati impietosi e soprattutto ironici. Eccone una selezione qui in gallery.