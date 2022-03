Mike Armstrong Chief Marketing Officer ha parlato a Footballco Business Podcast di Footbalco. Presentando la strategia comunicativa della Juventus, Tiktok, Twitch e dell'arrivo di Vlahovic. Le sue parole:



TWITCH - "Stiamo sperimentando tanto. Abbiamo quattro format diversi, due in italiano e due in inglese, quelli in italiano per il pubblico locale mentre gli altri per gli stranieri. Il lunedì per esempio c'è un replay di quello che è successo nel fine settimana, i tifosi hanno la possibilità di dire la loro. Parliamo di prima squadra, ma anche della squadra femminile e delle giovanili. C'è un appuntamento anche con le partite storiche, che sono sempre molto apprezzate, in altri parliamo di tattica o di mercato. Posso dire che l'80% delle persone che guardano il canale twitch della Juve arrivano da fuori Italia. Siamo arrivati a cinque milioni di visualizzazioni".



VLAHOVIC - "Quando è arrivato Vlahovic siamo stati bravi. Prima di tutto devo dire che alla Juventus non c'è molto tempo. Ma è la normalità. Vlahovic è arrivato alla fine del mercato, per questo è stato un po' complicato, ma abbiamo sempre un piano A, un piano B e un piano C. In questo caso abbiamo dovuto fare tutto in 24 ore circa, considerando che ci sono contenuti diversi per Twitch o per Tiktok, dove abbiamo per esempio la collaborazione con Khaby Lame che ci ha aiutati molto essendo un esperto. Sappiamo bene che ogni piattaforma ha la sua audience, per questo abbiamo un team che conosce queste sfumature. Dovevamo presentare Vlahovic al mondo, presentarlo come un brand Juve e usare il suo nome DV7".