Il Chief Marketing Officer della Juventus Mike Armstrong ha parlato al podcast di Football&co. Tra i tanti temi toccati anche quello legato alla strategia comunicativa adottata per l'arrivo di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "È arrivato in fretta, abbiamo avuto poco tempo per preparare una strategia. Solitamente abbiamo un piano a,b e c. Dusan era l'eroe della storia. Vlahovic è arrivato alla fine del mercato, per questo è stato un po' complicato. Sappiamo bene che ogni piattaforma ha la sua audience, per questo abbiamo un team che conosce queste sfumature. Dovevamo presentare Vlahovic al mondo, presentarlo come un brand Juve".