In un'intervista a "TvPlay", lo scout Micheleha discusso del probabile ritorno in Italia di Nicolò, talentuoso trequartista nato nel 1999 attualmente in prestito all'Aston Villa dal Galatasaray. "Zaniolo? Sono scettico sul suo trasferimento alla Lazio. Credo che potrebbe finire al Napoli sesi unisse alla. È un giocatore di spicco per una piazza di rilievo e penso che sarebbe entusiasta di approdare lì", ha affermato Fratini, suggerendo un futuro intrigante per il talentuoso giocatore italiano.