Dopo aver constatato l'impossibilità di arrivare a Domenico Berardi nell'ultima fase del mercato, la Juventus, secondo l'indiscrezione di Relevo, avrebbe sondato il terreno con il Siviglia per Suso. Le alte richieste del club andaluso non hanno convinto i bianconeri a iniziare una vera e propria trattativa per l’ex Milan. Suso che solo qualche mese fa aveva segnato un gol decisivo per la qualificazione degli spagnoli in finale di Europa League, proprio ai danni della Juve.