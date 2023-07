Un clamoroso retroscena di mercato riguarda da molto vicino lae, soprattutto, arriva da chi non te l'aspetti. Non è un dirigente bianconero, non é un calciatore, ma parliamo di Claudio, presidente della. Mai banale di fronte ai microfoni, il numero uno biancoceleste, interrogato sul futuro di Domenico Berardi, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato:"L’anno scorso ha firmato un contratto con la Juve e l’ha strappato. Bisogna anche vedere con chi parli!".Effettivamente, nell'estete scorsa le voci su un riavvicinamento tra Juventus e Berardi si erano fatte sempre più fitte, soprattutto nel periodo in cui il club bianconero non riusciva a chiudere l'affare Di Maria. Voci che si sono riproposte anche quest'estate ma, prendendo le parole di Lotito, a questo punto uno sbarco a Torino dell'esterno neroverde sembra davvero poco probabile.