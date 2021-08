Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato ( QUI ) come il portoghese si stia avvicinando un passo dopo l'altro all'addio al club bianconero e anche se mancano pochi giorni è pronto a salutare, o almeno a provarci. Da tutta l'estate Jorge Mendes porta avanti la sua candidatura con vari club e ora in due potrebbero decidere di prenderla sul serio. C'è sempre il Psg, alle prese con l'affare Mbappé-Real Madrid, e c'è il Manchester City. Perché qualcosa si muove, ed è qualcosa di grosso.Cristiano Ronaldo è spettatore interessato su entrambi i fronti, ma presta particolare attenzione al lato Manchester City, dove ci sono spiragli aperti. Ieri a Torino si è tenuto l'incontro tra CR7 e il suo agente, fondamentale.Mendes lavora senza sosta sapendo che la Juve non si opporrà all'addio di Ronaldo, ma dovrà impegnarsi per limare le richieste del club bianconero, che vuole evitare la minusvalenza (25 milioni circa). L'idea? Uno scambio, perché la sola idea di risparmiare i 31 milioni netti di ingaggio per ora non basta. Come scrive il Corriere dello Sport, dal gruppo CR7 filtra la convinzione di non lasciarsi scappare l'opportunità del City, però Mendes tiene viva la pista Psg per non lasciare nulla di intentato.Ma chi può sostituirlo? Le idee della Juventus portano a piste già battute, ora nuovamente calde: il preferito èdel City, ma occhio anche a Mauro. E poi? Tra le alternative, scrive Tuttosport, ci sono anche Dusane Duvandell’Atalanta.