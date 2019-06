Il Manchester City insiste per Joao Cancelo, terzino che la Juve valuta non meno di 60 milioni di euro. Secondo quanto riporta Sky Sport la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra le due dirigenze per cercare di definire l'affare. Gli inglesi hanno offerto Danilo per cercare di abbassare il prezzo richiesto dalla Juve ma Paratici non vuole contropartite, solo cash. La prossima settimana un'altra puntata della saga Cancelo.