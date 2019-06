Le voci riguardanti una possibile esclusione del club inglese dalla prossima edizione di Champions League, trapelate con forza già nell'effimero tentativo di accostare Pep Guardiola alla panchina della Juventus, si starebbero facendo più probabili. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la sentenza definitiva a riguardo e ciò potrebbe complicare e non poco il mercato dei Citizens. In particolare, attenzione all'affare Joaoper liberare il forte terzino destro dopo appena una stagione.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, l'opinione di Maurizioriguardo al futuro di Cancelo resta la stessa: non è tra i cardini del suo progetto sulla panchina bianconera e,Il City si è mosso per primo su Cancelo e, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , Paratici era atteso a Londra in questi giorni per chiudere l'affare. Il club inglese, però, ha frenato sull'offerta e, se dovesse essere escluso dalla prossima Champions, potrebbe addirittura farsi da parte.