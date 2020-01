Chi si rivede. Il Manchester City riabbraccia Leroy Sané, l'attaccante classe '96 che la Juventus ha monitorato seguendolo spesso da vicino prima la rottura del crociato ad agosto scorso che l'ha tenuto fuori dal campo per cinque mesi. Oggi è tornato, Pep Guardiola può sorridere perché lì davanti ha un'alternativa in più di talento e qualità. E la Juve può ricominciare a seguirlo per capire se c'è la possibilità di fare un tentativo. Non è la prima scelta per il dopo Ronaldo - in quel ruolo il nome in cima ai desideri è quello di Kylian Mbappé - ma è un profilo che piace alla dirigenza bianconera.