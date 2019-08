Come riportato da Calciomercato.com, il Manchester City ha messo sul piatto della bilancia il terzino destro Danilo, brasiliano classe 1991, nel tentativo di far abbassare le pretese economiche della Juventus per Joao Cancelo. 60 milioni cash, ​​è quanto avrebbe chiesto Paratici che, dopo aver risposto tiepidamente alle prime offerte di scambio del City, ora potrebbe fare dietrofront. Danilo ​è valutato 20 milioni di euro, con contratto in scadenza nel 2022.



La scelta dello scambio solletica Paratici, che si troverebbe, quindi, ad aver già pronta l'alternativa per la fascia destra. In caso non andasse in porto l'arrivo di Danilo per Cancelo, resta vivo il nome di Darmian. Come riportato anche da Sky Sport, la trattativa con il City resta comunque aperta e potrebbe a breve entrare nel vivo, superando la concorrenza, ancora una volta, dell'Inter - che aveva puntato il brasiliano.