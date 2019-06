Tra i nomi più caldi in vista del mercato c'è senza dubbio anche quello di Joao Felix, gioiello del Benfica, reduce dalla stagione della consacrazione tra Portogallo ed Europa League. La Juventus lo segue da tempo e Fabio Paratici ha portato avanti i contatti con l'agente Jorge Mendes, tanto quanto con il club portoghese, che però non si è mosso dalla richiesta iniziale dei 120 milioni di euro di clausola rescissoria. Secondo quanto riportato da As in Spagna, il Manchester City è pronto a soddisfare le richieste del Benfica. L'unico nodo, eventualmente, potrebbe essere rappresentato dalla squalifica del club per le prossime edizioni di Champions League. E i bianconeri restano alla finestra.