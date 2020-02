Dopo le accuse, ora la parola passa alla difesa. Il Manchester City contrattacca e prepara la propria linea difensiva dopo la sanzione in primo grado inflitta al club in mano agli emiri. Le sponsorizzazioni gonfiate sono sotto l'occhio del ciclone, ma come riporta La Stampa, il City avrebbe casi analoghi da presentare in tribunale per cautelare la sua posizione. Tra questi, ci sono il Paris Saint-Germain, che avrebbe ricevuto finanziamenti tramite i fondi dal Qatar che lo controllano, il Bayern Monaco, che ha in Audi non solo uno sponsor, ma anche un socio di minoranza, e, infine, la Juventus: il rapporto con Jeep è in famiglia, per questo anche i bianconeri potrebbero essere usati dal City come mossa difensiva per evitare la squalifica di due anni dalle competizioni europee.