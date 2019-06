Il Manchester City ha provato a inserire il cartellino di Danilo nell'affare per Joao Cancelo. Questo quanto riportato da Calciomercato.com, che sottolinea come i Citizens si debbano liberare del brasiliano, obiettivo di mercato della scorsa estate per il club bianconero, prima di accogliere il terzino portoghese a Manchester. La Juventus, però, ha rifiutato lo scambio: Fabio Paratici vuole 60 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche, così da poterli subito investire nell'assalto a Matthijs de Ligt e agli altri obiettivi di mercato di un'estate caldissima.