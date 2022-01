Niente Italia, con ogni probabilità, per Julian Alvarez. L'attaccante argentino - accostato anche alla Juventus - è a un passo dal Manchester City, come appreso da Calciomercato.com. I Citizens hanno trovato l'accordo per prenderlo subito e lasciarlo al River Plate almeno fino a giugno, pagando 18 milioni di euro - due in meno della clausola fissata a 20. A giugno, poi, il prestito del giocatore classe 2000 potrebbe essere interrotto o prorogato almeno fino alla fine del 2022, così da permettere ad Alvarez di continuare a giocare con continuità.