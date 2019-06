Il Manchester City frena: ora Joao Cancelo può restare alla Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le trattative per la cessione del terzino portoghese si sono interrotte e adesso l'ex Valencia potrebbe clamorosamente restare in bianconero. Ieri Paratici ha trovato l'accordo per la cessione di Spinazzola e adesso non c'è più fretta di cedere il difensore che può rimanere in bianconero a meno che il City non arrivi alla cifra richiesta dalla Juve: 60 milioni di euro.



NO A DANILO - Fino ad oggi gli inglesi hanno provato ad abbassare la cifra richiesta dalla Juve inserendo Danilo nell'operazione, un profilo che non interessa alla Juve che per Cancelo vuole solo cash.